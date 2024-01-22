Трихолог рассказала, чем опасен сон с мокрой головой

Трихолог Наталия Жовтан призвала не ложиться спать с мокрыми волосами. По ее словам, такая привычка может стать причиной повышенной ломкости и хрупкости волос.

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«Сон с мокрой головой утром может преподнести не самые приятные сюрпризы: привести к сложностям в расчесывании и укладке, а также повлиять на качество волос», – отметила она.

Наталья Жовтан добавила, что если ложиться постоянно спать с мокрой головой, то это приведет к ломкости и хрупкости волос.

Самым лучшим вариантом высушить волосы является естественная сушка. Другой щадящий метод – сушка феном, выставленным на невысокую температуру с малыми оборотами.

При этом врач опровергла слухи о том, что сон с мокрой головой может привести к появлению грибка. По ее словам, для развития заболевания уже должны быть проблемы с кожей головы или предрасположенность, передает Life.ru.