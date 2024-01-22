Врач: гимнастика поможет избежать переломов при падении на льду

Функциональная гимнастика поможет избежать переломов и повреждений при падении на льду или на нерасчищенном от снега тротуаре в зимний период. Об этом Pravda.Ru рассказал кандидат медицинских наук, врач интегративной медицины Руслан Масгутов.

В частности, эксперт рекомендует делать растяжку, ходить на йогу или пилатес, а также учиться чувствовать свое тело. При этом укреплять мышцы стоит на протяжении всего времени, а не только зимой. Помимо этого, по словам врача, чтобы не допустить появления серьезных последствий при падении, нужно научиться группироваться.

«Нельзя выставлять руки и ноги при падении — нужно свернуться калачиком. Когда человек приземляется на суставы, легко получить, например, перелом лучевой кости. Такие переломы долго заживают, а даже после восстановления функция кисти может вернуться не в полном объеме», — сказал Масгутов.

Врач-педиатр медицинской компании СберЗдоровье Павел Озорных до этого рассказал «Газете.Ru», что родителям важно следить за общим состоянием ребенка, если он травмировался во время катания на ледяной горке.