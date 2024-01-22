Онищенко: отсутствие физнагрузки приведет к необратимым последствиям

«У человека была полная гармония. В ней было все — и физическое, и психическое, и умственное напряжение в одинаковом количестве. Человек бежал за мамонтом с каменным топором, чтобы поймать его и съесть. Возможно эволюция снова приведет к тому, что пойдет обратный процесс. Человек будет много работать умственно, и останется только голова, а его конечности атрофируются», — сказал он в ходе беседы с Общественной службой Новостей.