Cтоматолог объяснил, почему нужно стараться максимально долго сохранять родные зубы
Выбор между лечением зуба или установкой импланта может быть сложным решением. Стоматолог-терапевт Сэсэгма Цыбенова рассказала «ФедералПресс», как определиться с лечением.
«Иногда проще и быстрее распрощаться с зубом, потому что там большой воспалительный процесс, дальнейшее пролечивание и прогноз будут не совсем благоприятными. Тогда лучше вставить имплант. Но бывают случаи, что зуб можно сохранить. Тогда его надо лечить, хотя лечение может оказаться и дороже, чем имплант», – говорит стоматолог.
По словам Цыбеновой, у зуба есть связки, которые его удерживают, тем самым передавая на него жевательную нагрузку и давление. К примеру, если человек ест гречку, попадается камушек: зуб почувствует это, человек сразу разожмет челюсть. От импланта ощущений не будет, соответственно, возможен риск сломать имплант или противоположный зуб.
Ранее «ФедералПресс» писал, могут ли клиники дать пожизненную гарантию на импланты. Когда речь заходит об имплантации зубов, пациенту необходимо ознакомиться с тем, какие риски это несет и на каких условиях дают вечную гарантию.