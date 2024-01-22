Cтоматолог объяснил, почему нужно стараться максимально долго сохранять родные зубы

«Иногда проще и быстрее распрощаться с зубом, потому что там большой воспалительный процесс, дальнейшее пролечивание и прогноз будут не совсем благоприятными. Тогда лучше вставить имплант. Но бывают случаи, что зуб можно сохранить. Тогда его надо лечить, хотя лечение может оказаться и дороже, чем имплант», – говорит стоматолог.