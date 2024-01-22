Врач развеял мифы о похмелье

Врач-диетолог Дуэйн Меллор и профессор нейропсихофармакологии Имперского колледжа Лондона Дэвид Натт опровергли распространенные мифы о похмелье и употреблении алкоголя. Экспертное мнение было опубликовано в издании Daily Mail.

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Специалисты подчеркнули, что тяжесть опьянения и похмелья зависит от количества выпитого, а не от определенной пищи или очередности употребления напитков. Смешивание разных видов алкоголя лишь увеличивает риск похмелья, так как это может привести к потере контроля и употреблению большего количества алкоголя.

Доктор Меллор добавил, что утверждение о том, что съедение жирной пищи перед употреблением алкоголя помогает оставаться трезвым, является заблуждением. По его мнению, при употреблении жиров алкоголь медленнее всасывается в кровь, но все равно попадает туда и требует вывода из организма через печень.

Однако он признал, что совет не употреблять алкоголь на голодный желудок является полезным.

Меллор также отметил, что бороться с похмельем с помощью пива или других алкогольных напитков вредно и бесполезно. Человек может почувствовать себя лучше, но на самом деле он просто ощущает опьянение, в то время как его организм продолжает испытывать нагрузку из-за обезвоживания и необходимости выводить токсичные вещества.

Профессор Натт перечислил несколько правдивых утверждений об алкоголе. Например, по его словам, похмелье после шампанского действительно самое сильное, а чередование спиртных напитков с чистой водой помогает почувствовать себя лучше на следующее утро.