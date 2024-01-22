Стоматолог: отказ от профессиональной гигиены зубов увеличивает риск развития пародонтита

Стоматолог Давидян: Отказ от профессиональной гигиены зубов увеличивает риск развития пародонтита
Хирург-стоматолог Арам Давидян настоятельно рекомендует регулярно делать в клинике профессиональную гигиену зубов, чтобы избежать развития кариеса, воспалений и пародонтита.
«Профессиональная гигиена зубов - это процедура, которая проводится врачом-стоматологом или гигиенистом, чтобы удалить бактериальный налёт и твёрдые отложения с поверхности зубов», - пояснил Давидян.
Именно во время профессиональной гигиены очищаются самые недоступные для чистки в домашних условиях места. Так между десной и эмалью зуба есть пространство глубиной не более трёх миллиметров, куда проникают бактерии, разрушающие связки крепления зуба к десне.
Микроорганизмы могут устремиться и вглубь тканей, что может привести к потере зуба.
Профилактическую чистку рекомендуется делать раз в полгода. Если же проблемы с дёснами уже есть, то к стоматологу нужно обращаться каждые три месяца. Воспаление тканей, поддерживающих зубы, может привести к пародонтиту.