Стоматолог: отказ от профессиональной гигиены зубов увеличивает риск развития пародонтита

Хирург-стоматолог Арам Давидян настоятельно рекомендует регулярно делать в клинике профессиональную гигиену зубов, чтобы избежать развития кариеса, воспалений и пародонтита.

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«Профессиональная гигиена зубов - это процедура, которая проводится врачом-стоматологом или гигиенистом, чтобы удалить бактериальный налёт и твёрдые отложения с поверхности зубов», - пояснил Давидян.

Именно во время профессиональной гигиены очищаются самые недоступные для чистки в домашних условиях места. Так между десной и эмалью зуба есть пространство глубиной не более трёх миллиметров, куда проникают бактерии, разрушающие связки крепления зуба к десне.

Микроорганизмы могут устремиться и вглубь тканей, что может привести к потере зуба.