Елена Малышева рассказала о пользе чернослива

Сухофрукты — традиционные продукты в нашей кухне, мы используем их в приготовлении многих блюд. На днях Елена Малышева рассказала, чем полезен чернослив и стоит ли включать его в рацион.

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Елена Малышева вот уже много лет остается главным теледоктором страны. В эфире шоу «Жить здорово!» и «Здоровье» специалист и ее коллеги рассказывают о новостях медицины, способах поддержания здоровья, болезнях, профилактике и лечении. Не всем нравится форма, в которой Елена Васильевна доносит до зрителей знания в области здоровья, однако программы существуют уже много лет и пользуются неизменным успехом. Простые советы, если их применять на практике, помогут улучшить здоровье и качество жизни, в этом сомнений нет.

В недавней программе «Жить здорово!» команда ведущих отправилась на столичный рынок в поисках чернослива. Специалисты решили рассказать, в чем же польза этого сухофрукта.

Оказалось, что сушеная слива содержит много кремния — 65% от суточной нормы в 100 граммах, который необходим нам для прочности костей. Недостаток кремний ведет к остеопорозу — снижению плотности костной массы, кость становится фактически «дырявой».