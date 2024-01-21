Четыре "врага" на пути к идеальной фигуре

Мотивация – краеугольный камень для большинства тех, кто хотят начать регулярно заниматься. И дело здесь далеко не в лени, а в том, что многие вообще не понимают, зачем им физические нагрузки? И на такое суждение есть ряд вполне обоснованных причин.

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В чем они заключаются и действительно ли являются неким оправданием для отказа от регулярных нагрузок – разберем в этом материале.

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Тренировки опасны для здоровья. Для того, кто в прошлом не имеет какого-то серьезного опыта занятий спортом или фитнесом, в большинстве своем любые нагрузки ассоциируются именно со спортом. А что мы о нем знаем?

Во-первых, это регулярные тяжелые и длительные тренировки, каждый божий день. Во-вторых, спорт всегда тесно связан с травмами, причем часто серьезными. Да и вообще, чтобы был результат, нужно четко соблюдать строгую диету. А что уж говорить о вредных привычках...

Но на самом деле просто нужно четко разделить понятия "спорт" и "физкультура" (фитнес). Спорт – это вид деятельности, направленный на достижение конкретной цели: подготовка и выступление на соревнованиях. Физкультура же подразумевает умеренные нагрузки с целью поддержания здоровья, профилактики проблем со стороны сердечно-сосудистой системы, а также опорно-двигательного аппарата.

Ни физкультура, ни фитнес не обязывает строго соблюдать какие-то диеты или посещать занятия по часам. Просто важно давать такие нагрузки, чтобы их хватало для профилактики проблем со здоровьем, борьбы с лишним весом, повышения общей работоспособности и так далее. А для этого достаточно от двух до шести тренировок в неделю по часу.

Фитнес – это дорого. Еще один из самых распространенных стереотипов. Почему-то многие до сих пор уверены, что для занятий фитнесом обязательно нужны абонемент в клуб, дорогая экипировка и желательно личный тренер.

Здесь все так же просто: если у человека нет потребности добиваться четко выраженного результата, ради которого действительно может быть необходимо то или иное оборудование (например, тренажерный зал), то и регулярно заниматься для здоровья можно совершенно бесплатно дома.

Наш организм – это универсальный снаряд. Существует такое количество готовых комплексов и упражнений, что при желании можно добиться очень хорошего результата.

Посмотрите на так называемых турникменов – эти ребята выглядят иногда получше тех, кто регулярно качается в тренажерке. Хотя они сами используют только старые-добрые параллельные брусья и турники. И даже при их отсутствии, в домашних условиях, можно так же великолепно заниматься: отжимания, выпады, планка – сотни разных упражнений к вашим услугам. Я уже не говорю о беге, лыжах, скандинавской ходьбе и так далее. Один раз купили кроссовки и коврик для фитнеса – и вот вы можете уже полноценно заниматься.

Мнение окружающих. Еще одна распространенная проблема, особенно в ситуации, когда в окружении вообще нет тех, кто регулярно занимается. Здесь часто получается так, что человек принимает решение начать тренироваться, но вместо поддержки слышит комментарии, мол, "зачем тебе это надо" и все в этом духе.

В таких ситуациях я советую, во-первых, вообще перестать опираться на чье-либо мнение. Это ваша жизнь, и только вам решать, что и как в ней делать. Во-вторых, я рекомендую по возможности либо полностью поменять круг общения (если только это не семья), либо найти единомышленников. Кто знает, может быть, ваш энтузиазм и результат от занятий мотивируют и тех, кто всегда был против любых физических нагрузок.

Вредные привычки. Тренд на здоровый образ жизни, к сожалению, многими воспринимается достаточно агрессивно. И чем больше вредных привычек у конкретного человека, тем сложнее ему включить в свой график хоть какие-то нагрузки.

Почему? Да потому, что если мы говорим о сильном увлечении курением, алкоголем, неправильным питанием, становится совершенно очевидно, что это взаимоисключающие вещи. Из серии "как можно отказаться от сытного ужина с бокалом горячительного в пользу каких-то там нагрузок?!"

К сожалению, в большинстве своем таких людей могут заставить заниматься собой только проблемы со здоровьем, вызванные образом жизни. Главное, чтобы они не несли серьезные последствия, когда речь будет идти уже не об умеренных нагрузках, а о полноценной реабилитации. Здесь есть о чем подумать.