Исследование: меньшие размеры порций вина повлияли на алкоголизм в обществе

Новое исследование показывает, что уменьшение размера порций вина в бокале может помочь снизить потребление алкоголя в обществе. Да, звучит банально, но исследователи обнаружили, что когда в пабах, барах и ресторанах Англии убрали самый большой размер порции вина, общий объем проданного вина снизился на 7,6%, в то время как продажи пива и сидра остались неизменными.

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В исследовании, опубликованном в журнале PLOS Medicine, приняли участие 21 лицензированное заведение в Англии, которые согласились на четыре недели убрать из своего меню самую большую индивидуальную порцию вина, обычно 250 мл. Затем исследователи проследили за общим объемом вина, пива и сидра, проданных каждым заведением.

Исследование показало, что отказ от самого большого размера порции вина привел к переходу на меньшие размеры порций, увеличив продажи бокалов вина объемом 125 и 175 мл. Однако это никак не повлияло на продажи вина в бутылках, пива и сидра.

Исследователи также обнаружили, что, несмотря на снижение объема проданного вина, дневная выручка не изменилась. Это говорит о том, что увеличение продаж небольших бокалов вина компенсировало снижение продаж больших бокалов.

Результаты исследования имеют важные последствия для усилий общественного здравоохранения, направленных на снижение потребления алкоголя. Затрудняя потребление чрезмерного количества алкоголя, отказ от самого большого размера порции вина в бокале может способствовать формированию здоровых привычек употребления алкоголя и снижению риска вреда, связанного с употреблением алкоголя.