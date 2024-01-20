Врач рассказала, как есть фрукты, чтобы они не пошли во вред

Фрукты в рационе могут быть как отличным источником витаминов и клетчатки, так и угрозой здоровью. Как не навредить себе пристрастием к фруктам, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24». В первую очередь важно учитывать свой возраст и избегать переедания. Именно в зрелом возрасте часто развивается инсулинорезистентность и даже имеется диагноз преддиабет.

«Помимо фруктозы, во фруктах есть и клетчатка, которая обычно замедляет всасывание сахаров. Но все равно, если мы начнем переедать, они будут негативно влиять на организм. В частности, возрастает риск появления лишнего веса и развития диабета», — объяснила эксперт.

По словам врача, людям старшего возраста стоит употреблять не более двух фруктов в день, если нет противопоказаний. И это должны быть разные приемы пищи, чтобы снизить нагрузку на организм. В любом случае за персональной рекомендацией необходимо обратиться к лечащему врачу. Но даже здоровым людям будет полезно помнить, что все хорошо в меру.