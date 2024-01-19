Ученые нашли безопасный способ отказа от курения для беременных

Исследователи из Великобритании и Австралии провели анализ рандомизированных испытаний и пришли к выводу, что использование электронных сигарет и никотиновых пластырей во время беременности не вызывает негативных последствий. Об этом сообщает N+1 со ссылкой на отчет по работе, опубликованный в журнале Addiction.

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Табакокурение связано с повышенным риском проблем при беременности. Заместительная терапия никотином, включая никотинсодержащие пластыри, широко используется для помощи беременным женщинам в отказе от курения, но данных о ее безопасности недостаточно. Электронные сигареты, более доступные и эффективные, также используются для отказа от табака, но информации о их безопасности пока мало.

Исследование, проведенное Питером Хайеком и его коллегами из Лондонского университета Королевы Марии, включало 1140 беременных женщин. Участницам рандомно выдавали никотиновые пластыри или электронные сигареты, а также оказывали психологическую поддержку по телефону. Исследование продолжалось 3 месяца после родов, в течение которых было задокументировано использование сигарет и заместительной терапии, а также отслеживались симптомы, связанные с курением. Полные данные получены от 1095 участниц и использованы в итоговом анализе.

Исследование показало, что женщины предпочитают электронные сигареты, применяя их в 47,3% случаев, в то время как пластыри используют только 21,6% женщин. Содержание котинина в слюне снизилось на 45% к концу беременности у тех, кто бросил курить и перешел на электронные сигареты. Масса новорожденных детей среди курильщиц с использованием заместительной терапии (электронные сигареты или пластыри) была выше по сравнению с некурящими курильщицами и не отличалась от показателей некурящих и не использующих замещающие продукты. Использование заместительной терапии не оказывает негативного влияния на беременность и не вызывает побочных явлений.