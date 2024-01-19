Исключить: 6 продуктов, замедляющих выздоровление при простуде
В период борьбы с простудой необходимо скорректировать своё питание таким образом, чтобы пища была не слишком тяжёлой и не обладала яркими, резкими вкусами.
При нынешних морозах простудиться очень легко, а вот выздоровление требует усилий и немалого времени. Как ускорить восстановление организма? Откроем секрет: нужно просто исключить некоторые продукты из рациона.
Сахар, сладости
Избегайте излишнего потребления сахара, так как это может подавлять иммунную систему и усугублять воспаление. К тому же, сладкие блюда, как правило, не обогащены витаминами, поэтому никакой пользы борющемуся с недугом организму такая трапеза не принесёт.
Слишком жирная пища
Имеется в виду всё жареное, фастфуд. Ослабленный болезнью организм потратит слишком много энергии на переваривание такой еды, вместо того, чтобы направить её на атаку вирусов и инфекций.
Алкоголь
Спиртное не только подавляет иммунную систему, но и провоцирует обезвоживание, а жидкость чрезвычайно важна организму в период болезни, поскольку вместе с водой из нас выходят вирусы и прочие возбудители заболеваний.
Кофе
Также становится причиной обезвоживания. Во время простуды лучше пить чистую воду, некрепкий чай и ягодные морсы — эти виды жидкостей эффективнее всего восполняют водный баланс.
Острая пища
Специи и блюда, обладающие жгучим вкусом, раздражают слизистую горла, поэтому от их употребления лучше воздержаться.
Солёная пища
Избегайте избыточного потребления соли, так как это может привести к задержке воды в организме и ухудшить общее состояние.