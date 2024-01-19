6 продуктов, замедляющих выздоровление при простуде

В период борьбы с простудой необходимо скорректировать своё питание таким образом, чтобы пища была не слишком тяжёлой и не обладала яркими, резкими вкусами.

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При нынешних морозах простудиться очень легко, а вот выздоровление требует усилий и немалого времени. Как ускорить восстановление организма? Откроем секрет: нужно просто исключить некоторые продукты из рациона.

Сахар, сладости

Избегайте излишнего потребления сахара, так как это может подавлять иммунную систему и усугублять воспаление. К тому же, сладкие блюда, как правило, не обогащены витаминами, поэтому никакой пользы борющемуся с недугом организму такая трапеза не принесёт.

Слишком жирная пища

Имеется в виду всё жареное, фастфуд. Ослабленный болезнью организм потратит слишком много энергии на переваривание такой еды, вместо того, чтобы направить её на атаку вирусов и инфекций.

Алкоголь

Спиртное не только подавляет иммунную систему, но и провоцирует обезвоживание, а жидкость чрезвычайно важна организму в период болезни, поскольку вместе с водой из нас выходят вирусы и прочие возбудители заболеваний.

Кофе

Также становится причиной обезвоживания. Во время простуды лучше пить чистую воду, некрепкий чай и ягодные морсы — эти виды жидкостей эффективнее всего восполняют водный баланс.

Острая пища

Специи и блюда, обладающие жгучим вкусом, раздражают слизистую горла, поэтому от их употребления лучше воздержаться.

Солёная пища