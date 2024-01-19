Диетолог объяснила, как правильно завтракать

Любой завтрак станет полезнее, если в него будут входить зерновые каши, яйца и кисломолочные продукты, рассказала в беседе с «Радио 1» диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королева. По ее словам, каши при этом необходимо заваривать, а не варить — так в составе продукта сохраняются полезные вещества.

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Например, можно заварить гречку в термосе горячей водой температуры примерно 80 градусов, чтобы не убить большими температурами полезные компоненты в составе. Или цельнозерновую овсянку можно залить водой комнатной температуры на ночь, утром добавить к ней немного кипятка, — посоветовала специалист.

Королева пояснила, что в овсянке, залитой водой на ночь, происходит насыщение полезными бактериями — пробиотиками, которые нормализуют работу желудка. К овсянке также можно добавить ягоды, орехи или семечки. Такой завтрак является биологически ценным продуктом, позволяющим правильно начать день.

Также хорошей составляющей полезного завтрака являются куриные яйца, их можно есть в виде омлетов или яичницы с добавлением семян, зелени и овощей, продолжила диетолог.

Что касается кисломолочных продуктов, то они также могут стать частью полезного завтрака, если для их употребления нет противопоказаний, добавила врач. Творог, йогурт, кефир или сметану можно разнообразить добавлением свежих или мороженных ягод — такой прием пищи насытит организм дополнительными полезными веществами.