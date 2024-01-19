Диетолог рассказала, зачем нужно есть капусту

Биологически активное вещество сульфорафан защищает от различных видов онкозаболеваний. Оно находится в известном овоще. Подробности об этом рассказала врач-диетолог Александра Разаренова.

«Капуста может иметь противовоспалительный эффект и способствовать профилактике рака. Дело в том, что она содержит глюкозинолаты», – отметила врач-диетолог.

По словам Разареновой, при переработке этих органических соединений образуется активное вещество под названием сульфорафан. Исследования доказывают, что оно может защитить от разных типов рака, а также обладает противовоспалительным действием. Кроме того, сульфорафан полезен при детоксе (очистке) организма.

Однако капусту следует есть с осторожностью. У некоторых людей овощ может вызвать вздутие из-за содержания сложных углеводов. Перед употреблением капусты в сыром виде стоит проконсультироваться с врачом, если у вас есть проблемы с ЖКТ, передает радио Sputnik.