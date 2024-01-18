Крещение в 2024 году: как окунуться в ледяную воду и не заболеть

Купание в проруби — народная традиция на Крещение, которое в 2024 году отмечается в ночь с 18 на 19 января. Многие верующие люди убеждены, что в это время вода в освященном водоеме становится целебной. При этом сами священнослужители считают, что традиционные крещенские купания вовсе не являются обязательным православным ритуалом, но любителей окунуться в ледяную воду не становится меньше. "Рамблер" собрал советы экспертов по тому, как не заболеть во время крещенских купаний.