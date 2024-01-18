Крещение в 2024 году: как окунуться в ледяную воду и не заболеть
Купание в проруби — народная традиция на Крещение, которое в 2024 году отмечается в ночь с 18 на 19 января. Многие верующие люди убеждены, что в это время вода в освященном водоеме становится целебной. При этом сами священнослужители считают, что традиционные крещенские купания вовсе не являются обязательным православным ритуалом, но любителей окунуться в ледяную воду не становится меньше. "Рамблер" собрал советы экспертов по тому, как не заболеть во время крещенских купаний.
Организм при резком перепаде температур испытывает стресс. Новичкам лучше всего окунаться в прорубь при температуре не ниже -30°C. Оптимальная погода для зимнего купания — до -10°C без ветра.
Купаться запрещено:
- несовершеннолетним детям,
- взрослым с инфекционными болезнями (например, грипп, гепатит или герпес),
- в состоянии алкогольного и наркотического опьянения,
- людям с хроническими заболеваниями (с сердечно-сосудистыми патологиями, диабетом, гипертонией, эпилепсией, а также склонностью к судорогам и т.п.),
- больным с воспалительными процессами в почках,
- людям с заболеваниями щитовидной железы.
По словам представителя клуба «Моржи столицы» Натальи Серой, в идеале начинать подготовку, как минимум, за три недели до Крещения. Помимо стандартного закаливания контрастным душем, эксперт советует практиковать холодные ванночки для ног.
«Также можно делать воздушные ванны: открыть окно или выйти на улицу и на холодном воздухе в раздетом виде устраивать зарядку. При этом обязательно нужно следить, чтобы не было сквозняков, а если занимаетесь на улице, чтобы не было ветра, потому что новички в ветреную погоду могут заболеть» — объяснила Наталья.
После погружения следует выпить согревающий напиток, например, чай, но стоит отказаться от кофе. Если почувствовали ухудшение самочувствия, нужно немедленно обратиться к медикам, которые дежурят возле специально оборудованных купелей.