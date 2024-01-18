Американские ученые предупредили об опасности обезжиренного молока
Ученые заявили, что обезжиренные продукты, в том числе йогурты, кефир и молоко, могут быть вреднее тех, в которых содержится чуть больше жира. Это выяснилось в ходе исследования с участием более 70 тысяч человек.
Как оказалось, в обезжиренных продуктах больше сахара, что приводит к быстрому увеличению сахара в крови.
В то же время, молочные продукты с высоким содержанием жира повышают уровень сахара в крови не так быстро.
Поэтому для пациентов с преддиабетным состоянием продукты с содержанием жира полезнее, чем обезжиренные, пишет super.ru со ссылкой на издание American Journal of Clinical Nutrition.
Ранее диетологи напомнили, что избежать скачков сахара диабетикам помогут полезные сладости и десерты.