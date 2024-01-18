Мало воды и плохой сон: нутрициолог рассказала, что мешает похудению

Одной из причин может быть стресс. Он необязательно может быть ярко выраженным, тем не менее это все равно будет влиять на вес.

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— Для того чтобы понять, в какой стадии стресса вы находитесь, необходимо сдать анализы на кортизол, — рекомендует эксперт.

Еще один из наиболее частых виновников лишнего веса – недостаток сна или его плохое качество. Справиться с этой проблемой можно, отказавшись от гаджетов за пару часов до отдыха, и более ранним отходом ко сну.

Для того чтобы похудеть, нужно много пить, считает специалист. А недостаток жидкости в организме, наоборот, приводит к отекам.

Также нутрициолог отмечает, что проблемы с лишним весом могут быть связаны со сбоями в работе щитовидной железы. Для исключения этого фактора нужно обратиться к специалисту и сдать необходимые анализы.