Врач: рыба и тыквенные семечки способствуют повышению работоспособности

Врач-терапевт, гастроэнтеролог «СберЗдоровье» Дарья Утюмова рассказала, какие продукты необходимо включить в рацион для повышения работоспособности и выносливости организма, улучшения памяти, внимания и настроения.

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Прежде всего, полезны жирные сорта рыбы, содержащие полиненасыщенные жирные кислоты, которые способствуют укреплению стенок сосудов и нормализации артериального давления, что приводит к улучшению когнитивных функций, объяснила врач в интервью газете «Известия».

По её словам, в сутки достаточно употреблять 25 г скумбрии или 40 г сельди.

Тыквенные семечки (не более 100 г в сутки) — это источник цинка, магния, витаминов А и Е. Эти вещества активизируют деятельность нейронов, в результате чего улучшается память и повышается общая выносливость организма, отметила Утюмова.

Она также посоветовала включить в дневной рацион по 30 г горького шоколада и грецких орехов, 150 г брокколи, а также 1—2 столовые ложки (15—30 г) льняного масла.