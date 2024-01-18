Ученые выяснили, сколько шагов в день нужно проделать для крепкого здоровья

Распространено мнение, что для поддержания здоровья человеку нужно проделывать в день 10 тыс шагов. Однако специалисты из Массачусетского университета заявили, что это мнение ошибочно.

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Согласно их исследованию, для поддержания хорошей физической формы человеку достаточно проделывать ежедневно 6000 шагов. Заявление основано на анализе данных десятков тысяч людей на четырёх континентах.

Оказалось, если человек проделывает в день 7000 шагов – вероятность преждевременной смерти сокращается на 50-70%. А увеличение нагрузки до 8-10 тыс шагов в день увеличивает продолжительность жизни в целом.