Ученые выяснили, сколько шагов в день нужно проделать для крепкого здоровья
Распространено мнение, что для поддержания здоровья человеку нужно проделывать в день 10 тыс шагов. Однако специалисты из Массачусетского университета заявили, что это мнение ошибочно.
Согласно их исследованию, для поддержания хорошей физической формы человеку достаточно проделывать ежедневно 6000 шагов. Заявление основано на анализе данных десятков тысяч людей на четырёх континентах.
Оказалось, если человек проделывает в день 7000 шагов – вероятность преждевременной смерти сокращается на 50-70%. А увеличение нагрузки до 8-10 тыс шагов в день увеличивает продолжительность жизни в целом.
Ранее ученые выяснили, что для сохранения здоровья в старости женщинам нужно соблюдать белковую диету, а диетологи заявили, что употребление острой пищи может быть нежелательным.