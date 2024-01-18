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Доктор Денисова назвала орехи лучшим продуктом для быстрого утоления голода

Для быстрого утоления голода как нельзя лучше подходят орехи, считает нутрициолог Алена Денисова.

Доктор назвала орехи лучшим продуктом для быстрого утоления голода
© runews24.ru

В частности, речь идет об арахисе, который содержит порядка 50% жиров, но большинство из них являются полезными мононенасыщенными и полиненасыщенными жирами. Также арахис богат аминокислотами, благодаря чему они легкоусвояемые.

Кроме того, орехи в целом благотворно влияют на здоровье человека, поскольку богаты витамином Е, ненасыщенными жирами, клетчаткой, антиоксидантами.

В результате продукт помогает контролировать аппетит, благотворно сказывается на здоровье кишечника и нормализует обмен веществ, рассказала врач в разговоре с «Чемпионатом».

Ранее диетолог Елена Соломатина напомнила, что избежать скачков сахара диабетикам помогут полезные сладости и десерты.

ЗОЖ
Елена Соломатина