Доктор назвала орехи лучшим продуктом для быстрого утоления голода

Для быстрого утоления голода как нельзя лучше подходят орехи, считает нутрициолог Алена Денисова.

В частности, речь идет об арахисе, который содержит порядка 50% жиров, но большинство из них являются полезными мононенасыщенными и полиненасыщенными жирами. Также арахис богат аминокислотами, благодаря чему они легкоусвояемые.

Кроме того, орехи в целом благотворно влияют на здоровье человека, поскольку богаты витамином Е, ненасыщенными жирами, клетчаткой, антиоксидантами.