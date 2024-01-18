Уролог предупредил, при каких болезнях мужчинам нельзя в сауну

По словам врача-андролога, врача-уролога Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Батора Гончикова, есть мужские заболевания, при наличии которых им не стоит посещать сауну. В первую очередь он упомянул о заболеваниях в мочевыделительной и половой системах.

© runews24.ru

Например, по словам Гончикова, сауна противопоказана, если у мужчины диагностировали простатит — это воспалительное заболевание предстательной железы, вызывающее дискомфорт и болезненность.

Высокая температура может только усугубить эти симптомы, предупредил уролог.

При эпидидимите, воспалении придатков яичника, орхите, варикоцеле, гидроцеле также не стоит посещать сауну.

«Повышенная температура в сауне может усилить воспалительный процесс и вызвать дискомфорт — при этом может увеличиться мошонка и появиться резкая боль», - предупредил уролог.

Помимо прочего, нельзя ходить в сауну, если у мужчины имеются инфекционные заболевания мочеполовой системы.