Врачи назвали две ошибки в питании, которые быстро разрушают сосуды

Многие медики сходятся во мнении, что человеку, если нет ограничений от лечащего врача, не нужно полностью убирать из рациона какие-либо продукты. Главное - есть все в меру, соблюдая баланс белков, жиров и углеводов.

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На практике выходит, что у пациентов часто наблюдается перевес жиров (особенно животных) в рационе. Между тем, жиры (как растительные, так и животные) должны давать не более 30% калорий в сутки.

"Избыток животных жиров вызывает сердечно-сосудистые заболевания", - передает здоровое-питание.рф со ссылкой на специалистов.

Деликатесы, копчености, жареные блюда, жирное мясо - это те продукты, которые стоит воспринимать как "праздничные". А вот птица и рыба, маложирные молочные продукты, яйца и нежирные субпродукты, нежирное мясо - хороший источник животных жиров, которые также нужны организму (в них содержатся незаменимые жирные кислоты). Но, опять же, все должно быть в меру, еще раз подчеркнули медики.

Еще одна ошибка многих людей - это скорее вопрос привычки. Речь об злоупотреблении соленым. Человек часто солит еду машинально. А вот последствия могут быть самые серьезные.

"От избытка соли повышается артериальное давление, возрастает вероятность инсульта", - предупредили медики.

Кроме того, поскольку соль добавляется при изготовлении хлеба, сыра, консервов, полуфабрикатов и других продуктов, многие люди употребляют неконтролируемое количество приправы.

Ранее кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян включил соль в список самых опасных продуктов. По его словам, продукт в избытке создает угрозу образования тромбов в сосудах, повышает давление, уменьшает концентрацию тестостерона. Рацион, построенный на консервах, может спровоцировать серьезные проблемы в организме, подчеркнул специалист.