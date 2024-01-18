Врачи назвали две ошибки в питании, которые быстро разрушают сосуды
Многие медики сходятся во мнении, что человеку, если нет ограничений от лечащего врача, не нужно полностью убирать из рациона какие-либо продукты. Главное - есть все в меру, соблюдая баланс белков, жиров и углеводов.
На практике выходит, что у пациентов часто наблюдается перевес жиров (особенно животных) в рационе. Между тем, жиры (как растительные, так и животные) должны давать не более 30% калорий в сутки.
"Избыток животных жиров вызывает сердечно-сосудистые заболевания", - передает здоровое-питание.рф со ссылкой на специалистов.
Деликатесы, копчености, жареные блюда, жирное мясо - это те продукты, которые стоит воспринимать как "праздничные". А вот птица и рыба, маложирные молочные продукты, яйца и нежирные субпродукты, нежирное мясо - хороший источник животных жиров, которые также нужны организму (в них содержатся незаменимые жирные кислоты). Но, опять же, все должно быть в меру, еще раз подчеркнули медики.
Еще одна ошибка многих людей - это скорее вопрос привычки. Речь об злоупотреблении соленым. Человек часто солит еду машинально. А вот последствия могут быть самые серьезные.
"От избытка соли повышается артериальное давление, возрастает вероятность инсульта", - предупредили медики.
Кроме того, поскольку соль добавляется при изготовлении хлеба, сыра, консервов, полуфабрикатов и других продуктов, многие люди употребляют неконтролируемое количество приправы.
Ранее кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян включил соль в список самых опасных продуктов. По его словам, продукт в избытке создает угрозу образования тромбов в сосудах, повышает давление, уменьшает концентрацию тестостерона. Рацион, построенный на консервах, может спровоцировать серьезные проблемы в организме, подчеркнул специалист.
"Вместо соли попробуйте добавлять в салаты лимонный сок, имбирь, сушеный (или свежий) лук и чеснок", - порекомендовала эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.