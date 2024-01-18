Эксперты назвали главные принципы рационального питания

Специалисты советуют есть не менее 400 граммов овощей и фруктов, а также сочетать растительные и животные продукты. В них содержится множество витаминов и других полезных веществ.

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По той же причине эксперты рекомендуют включить в свой рацион каши, бобовые, рыбу, птицу и постное мясо. Пищу следует готовить максимально гигиенично.

Важными для человека остаются и молочные продукты. Они полезны для кишечника, так как в них есть микрофлора, укрепляющая пищеварение. Но стоит ограничить потребление сливок и сметаны, в которых много насыщенного жира.

Такие же меры желательно применить к алкоголю, сладостям, соли (исключение – йодированная) и жирным продуктам. В Роспотребнадзоре подчеркнули:

- Жиры (как растительные, так и животные) должны давать не более 30 % калорий в сутки. Помните, что избыток животных жиров вызывает сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, жирные продукты очень калорийны. Частое их употребление может привести к ожирению.

Дополнительно необходимо пить полтора или два литра жидкости в день, следить за весом и заниматься физическими нагрузками.

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