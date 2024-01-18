Пять привычек, сохраняющих ясность ума в старости, назвали исследователи

У большинства долгожителей, которые до глубокой старости сохранили острый ум, есть несколько схожих привычек. Доцент Месуламского центра когнитивной неврологии и болезни Альцгеймера при Медицинской школе Файнберга Тамар Гефен и ее коллега из Университета Южной Калифорнии Дженнифер Эйлшир рассказали про пять особенностей в образе жизни данных людей.

Эксперты указали, что мозг у таких долгожителей напоминает мозг гораздо более молодых людей. Также у них наблюдается меньшая потеря объема мозга. Доцент Месуламского центра когнитивной неврологии Тамар Гефен заявила об отсутствии специального трюка, который поможет получить ясный ум в глубокой старости. По ее словам, это сочетание биологии, окружающей среды и личной активности.

Доцент кафедры геронтологии Университета Южной Калифорнии Дженнифер Эйлшир указала на определенные качества таких долгожителей. По ее мнению, они должны иметь физическое, когнитивное, психологическое и социальное благополучия. Исследователи назвали пять положительных привычек, которые необходимо практиковать, чтобы в старости иметь ясный ум.

Первый пункт – регулярные движения. Также они способствуют здоровому старению людей. Эксперты указали, что не обязательно каждый день посещать тренажерный зал или выходить на пробежку. Можно увлечься садоводством, рукоделием или работой по дому. Главное – избегать малоподвижного образа жизни. Второе правило – занятие общественной деятельностью. По мнению Эйлшир, люди в пожилом возрасте много общаются с друзьями или семьей, занимаются волонтерством, что благоприятно влияет на их когнитивное и физическое здоровье, передает издание HuffPost.

Следующее правило – снизить контролируемый стресс. Согласно данным, если люди будут меньше переживать на работе, дома, в социуме, перестанут часто злиться, то они смогут сохранить молодой мозг в старости. Четвертое правило – бросить вызов своему мозгу. Как сообщила доцент кафедры геронтологии Дженнифер Эйлшир, когнитивная стимуляция важна и для здорового старения, и существует множество способов бросить вызов своему разуму по мере взросления. Так, можно в любом возрасте выучить иностранный язык, научиться играть на каком-нибудь инструменте. Главное – сделать это умственно стимулирующим для себя. Если какое-то задание вызывает панику или стресс, не стоит беспокоиться.

Заключительный пункт – найти время на то, что нравится. По мнению Эйлшир, пожилые люди с молодым умом делают вещи, которые заставляет их чувствовать себя счастливыми и удовлетворенными.