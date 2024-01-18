$88.35+0.7196.05+0.45
Войти в почту

Пожилым людям посоветовали делать упражнения со стулом

Журналисты US News посоветовали упражнения со стулом для пожилых людей. Они перечислили их на сайте издания.

Пожилым людям посоветовали делать упражнения со стулом
© Lenta.ru

Начать предлагается с приседаний. Исходное положение — сядьте ближе к передней части стула, ноги расположите на полу на ширине плеч, спину сохраняйте прямой. Затем немного наклонитесь вперед, вытяните руки перед собой и встаньте, после чего, согнув колени, снова сядьте.

Еще одно упражнение — обратные отжимания. Исходное положение — встаньте спиной к стулу, немного присядьте и положите ладони на передний край сиденья на ширине плеч, а ноги переместите вперед на пол так, чтобы большая часть веса тела приходилась на руки. Затем медленно сгибайте и разгибайте руки до прямого угла, стараясь сохранить локти ближе к бокам. В нижней точке делайте небольшую паузу.

Последнее предложенное упражнение — подъем ног. В положении сидя поочередно поднимайте ноги, выпрямляя колени и удерживая их в таком положении на несколько секунд.

Ранее фитнес-тренер Мэтт Робертс назвал идеальные тренировки для людей после 50 лет. По его словам, в данном возрасте стоит отдать предпочтение езде на велосипеде, ходьбе в быстром темпе или медленному бегу трусцой.

ЗОЖ