Исследователи рассказали, как сохранить молодость мозга до глубокой старости
Доцент Месуламского центра когнитивной неврологии и болезни Альцгеймера при Медицинской школе Файнберга Тамар Гефен и ее коллега из Университета Южной Калифорнии Дженнифер Эйлшир назвали способы сохранить молодость мозга даже в глубокой старости.
Эйлшир опрашивала людей старше 85 лет о секрете их долголетия, они называли самые разные вещи.
— Я полагаю, что общим знаменателем для всех являлось то, что большинство из них были социально активными или участвовали в постоянной, значимой деятельности, — пояснила исследовательница.
Также Гефен и Эйлшир уточнили, что сохранить молодость мозга помогает не только социальная, но и физическая активность. Однако речь идет не о занятиях спортом, а о желании двигаться, гулять или чем-то заниматься, например садоводством, передает HuffPost.
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