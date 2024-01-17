Исследователи рассказали, как сохранить молодость мозга до глубокой старости

Доцент Месуламского центра когнитивной неврологии и болезни Альцгеймера при Медицинской школе Файнберга Тамар Гефен и ее коллега из Университета Южной Калифорнии Дженнифер Эйлшир назвали способы сохранить молодость мозга даже в глубокой старости.

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Эйлшир опрашивала людей старше 85 лет о секрете их долголетия, они называли самые разные вещи.

— Я полагаю, что общим знаменателем для всех являлось то, что большинство из них были социально активными или участвовали в постоянной, значимой деятельности, — пояснила исследовательница.

Также Гефен и Эйлшир уточнили, что сохранить молодость мозга помогает не только социальная, но и физическая активность. Однако речь идет не о занятиях спортом, а о желании двигаться, гулять или чем-то заниматься, например садоводством, передает HuffPost.

По мнению писателя Уильяма Дж. Коула, женатые мужчины, по статистике, живут на два года дольше, чем холостяки.