Диетолог объяснила, почему после еды нужно погулять

Проблемы с пищеварением вызывают большой дискомфорт. Эксперты в области питания и здоровья посоветовали отправляться на прогулку после еды и объяснили, почему это полезно, пишет американское издание She Finds.

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Прогулка после каждого приема пищи — одна из лучших вещей, которые можно сделать для поддержания здоровья. Диетолог Джоанна Вен рассказала, что движение стимулирует процесс пищеварения в желудке и кишечнике. Благодаря этому пища более эффективно продвигается по пищеварительному тракту, снижая риск запоров или ощущение переедания.

Кроме того, ходьба способствует циркуляции крови и лимфы по всему телу и позволяет организму лучше усваивать все питательные вещества из пищи, а также способствует детоксикации.

Еще прогулка помогает успокоиться. Известно, что стресс и другие психические и эмоциональные факторы тесно связаны с кишечником.

В зависимости от времени можно совершить неспешную прогулку сразу после еды. Однако если вы планируете немного попотеть во время какой-нибудь активной деятельности, диетолог Вен посоветовала подождать не менее 30 минут.

Что касается продолжительности прогулки, то достаточным считается 10–15 минут. При этом специалист призвала ходить размеренно и глубоко дышать.

Количество шагов, которые нужно сделать после еды, зависит от различных факторов, поскольку у всех людей разный уровень физической подготовки и состояния здоровья, но в целом прогулка должна длиться около 10–15 минут.

— Короткая прогулка примерно в 1000–2000 шагов очень полезна. Эта легкая физическая активность стимулирует пищеварение, приток крови и способствует усвоению питательных веществ из пищи. Такие занятия, как стирка или уборка, также могут помочь в потере веса, — отметила диетолог Мэри Сабат.