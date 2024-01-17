Эксперты рассказали, что можно и что нельзя делать при обморожении

Обморожения - зимние травмы, появляющиеся у человека в морозную ветреную погоду. Они могут возникнуть при повышенной влажности воздуха, сильном ветре, из-за тесной и вызывающей нарушение кровообращения обуви и одежды, а также из-за алкогольного опьянения. В зоне риска - пальцы рук, ног, щеки, подбородок, уши и нос.

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Понять, что у человека обморожение, можно по некоторым признакам - кожа бледнеет, немеет, снижается чувствительность. Специалисты советуют сразу уйти с холода, снять холодную одежду, обувь и переодеться в теплое, а также постепенно начать согревать обмороженный участок тела в слегка теплой воде не выше 36 °C. Если появились корки и волдыри, нужно сразу же ехать к врачу. Также эксперты рекомендуют ни в коем случае не растирать пораженные участки тела снегом, так как от этого место обморожения увеличится. Не стоит греть такие участки тела рядом с батареей или слишком горячей водой, так как можно получить ожог.