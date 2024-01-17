Эксперты рассказали, что можно и что нельзя делать при обморожении

Обморожения - зимние травмы, появляющиеся у человека в морозную ветреную погоду. Они могут возникнуть при повышенной влажности воздуха, сильном ветре, из-за тесной и вызывающей нарушение кровообращения обуви и одежды, а также из-за алкогольного опьянения. В зоне риска - пальцы рук, ног, щеки, подбородок, уши и нос.
Понять, что у человека обморожение, можно по некоторым признакам - кожа бледнеет, немеет, снижается чувствительность. Специалисты советуют сразу уйти с холода, снять холодную одежду, обувь и переодеться в теплое, а также постепенно начать согревать обмороженный участок тела в слегка теплой воде не выше 36 °C. Если появились корки и волдыри, нужно сразу же ехать к врачу. Также эксперты рекомендуют ни в коем случае не растирать пораженные участки тела снегом, так как от этого место обморожения увеличится. Не стоит греть такие участки тела рядом с батареей или слишком горячей водой, так как можно получить ожог.
Нежелательно и растирать травмированную кожу водкой и спиртом. Для того чтобы не обморозить кожу, нужно надевать свободную обувь и многослойную одежду. Не помешают и дополнительные теплые стельки в сапогах. Выходить на улицу нужно только в шапке, вместо перчаток надевать варежки, а нос надо прикрывать шарфом. При этом на морозе не стоит пить алкоголь, так как он расширяет кровеносные сосуды и снижает чувствительность организма к холоду. А недавно самарцам рассказали, как подготовить себя и транспорт к морозам.