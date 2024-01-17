Врач Олег Фатенков: "Резкое охлаждение при погружении в прорубь вызывает шок для организма"

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии рассказал, почему пациентам с хроническими заболеваниями и пожилым не стоит погружаться в ледяную прорубь.

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"Резкое охлаждение при погружении в прорубь вызывает шок для организма неподготовленных закаливанием людей. Это приводит к спазму периферических сосудов, увеличению частоты сердечных сокращений, скачку артериального давления и остановке дыхания.

Поэтому для людей с заболеваниями сердца, ожирением, гипертонической болезнью, нарушениями ритма сердечной деятельности противопоказаны купания в ледяной воде. От этой процедуры стоит воздержаться также, если есть болезни органов дыхания - бронхиальная астма или хронический бронхит.

Нарушение тока крови по мельчайшим сосудам, связанное с периферическим вазоспазмом, неизбежно ухудшит состояние пациентов с нарушениями микроциркуляции крови, перенесших коронавирус, с неврологическими заболеваниями, сахарным диабетом, имеющих проблемы со щитовидной железой, с дерматитами и аллергиями, а также с воспалительными заболеваниями ушей, носа и горла.