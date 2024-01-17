Японская диета: худеть и жить долго

Свершилось: теперь у нас у всех есть ответ на извечный вопрос — что бы такого съесть, чтобы похудеть? Нам всем уже известно, что изнурительные жесткие монодиеты и голодание не работают. Даже если удастся сбросить некоторое количество килограммов, они все равно потом вероломно вернутся обратно, да еще и с довеском. Здоровье после подобных экспериментов восстановить будет сложнее. А вот жители Окинавы едят много, при этом остаются стройными и здоровыми. В чем же дело?

Отправляясь на японский архипелаг в южной части Тихого океана, вы обнаружите общину жителей острова, которые неизменно живут более 100 лет. Поразительное долголетие окинавцев послужило поводом для масштабного научного исследования особых привычек, которые могут привести к столь долгой и здоровой жизни. Оказалось, что процесс старения замедляют уникальная окинавская диета и крепкие социальные связи.

Диетолог Марина Карпова рассказывает: «Даже если вы живете на другом конце земного шара, соблюдение схожего стиля питания может способствовать укреплению здоровья». Вот что вы должны знать об окинавской диете, чтобы она помогла вам.

Что такое окинавская диета?

Рацион японцев очень разнообразен, что делает его богатым фитонутриентами и антиоксидантами. Окинавская диета ограничивает мясо, рафинированные злаки, насыщенные жиры, сахар, соль и полножирные молочные продукты, которые, как правило, обладают более воспалительными свойствами.

Из чего состоит окинавская диета?

Окинавцы готовят свежую и вкусную еду из зеленых и желтых овощей, корнеплодов, продуктов на основе сои и грибов. Рыбу, мясо, молочные продукты и зерновые, такие как рис, окинавцы едят в гораздо меньших количествах. Некоторые примеры продуктов, характерных для окинавской диеты:

Овощи: оранжевый и фиолетовый сладкий картофель, морские водоросли, ламинария, побеги бамбука, редис, горькая дыня, капуста, морковь, тыква, папайя и грибы.

Продукты на основе сои: тофу, мисо, натто (ферментированные соевые бобы) и эдамаме.

Злаки: просо, пшеница, рис и лапша.

Мясо и морепродукты: рыба, морепродукты и немного свинины.

В рацион обычно не входят говядина, переработанное мясо, яйца, сыр, молоко, а также переработанные углеводы, такие как сладости и закуски. Хотя в окинавской диете мало рафинированных углеводов, это не означает, что сама диета низкоуглеводная.

Марина: «Поскольку некоторые окинавские продукты, такие как соленая рыба и мисо, могут содержать большое количество натрия, посоветуйтесь с врачом, прежде чем переходить на такой режим питания, особенно если вам предписано придерживаться диеты с низким содержанием натрия».

Как часто едят окинавцы?

Окинавцы едят трижды в день, в одно и то же время. Но философия, которой они следуют во время каждого приема пищи, имеет ключевое отличие.

Диетолог Карпова: «Окинавская фраза hara hachi bu произносится перед едой, чтобы напомнить окинавцам о необходимости прекратить есть, когда они наедятся на 80%. Это играет важную роль в управлении весом и борьбе с ожирением».

Почему окинавцы такие здоровые?

Как и средиземноморская диета, этот особый стиль питания связан со снижением риска сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний. Низкий уровень насыщенных жиров, высокое потребление антиоксидантов и низкая гликемическая нагрузка влияют на множество биологических механизмов, например, снижают окислительный стресс.