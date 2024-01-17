Врач назвала продукты, помогающие облегчить изжогу

Изжога — чувство жжения в области груди, нередко сочетающееся с кислой или горькой отрыжкой. Врач Екатерина Кашух рассказала, какие продукты помогут избавиться от неприятных ощущений.

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Провоцировать появление изжоги может острая и жирная пища, шоколад, алкоголь. Снижает вероятность изжоги рацион, включающий тушеные или запеченные овощи, салаты с нежирными и некислыми заправками, бульоны, постное мясо. Также полезны продукты с повышенным содержанием клетчатки — они препятствуют перееданию и способствуют нормализации пищеварения в целом.

Стоит включить в рацион продукты с низким уровнем кислотности: бананы, дыня, цветная капуста, орехи. Они не провоцируют повышенную кислотность и также способствуют уменьшению изжоги.

— Продукты, содержащие большое количество воды (сельдерей, огурцы, арбуз), помогают уменьшить изжогу, — уточнила врач в комментарии Pravda.ru.

Эксперт добавила, что нежирное молоко и натуральный йогурт также могут облегчить симптомы, так как обволакивают слизистую оболочку пищевода и создают своеобразную прослойку между ней и кислым содержимым желудка.