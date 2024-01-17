Врач предупредила о вреде воды с лимоном

Несмотря на все плюсы употребления воды с лимоном, есть люди, которым этот напиток противопоказан, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на врача-терапевта, нутрициолога, эксперта по здоровью Елену Мановску.

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Она напомнила, что начиная утро со стакана простой воды с лимоном, человек запускает в организме все основные процессы, обеспечивая себя бодростью и энергией на весь день. Такой напиток полезен при простудных состояниях, а также обладает мочегонным эффектом.

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При этом стоит помнить, что вода с лимоном противопоказана тем, у кого есть индивидуальная непереносимость лимона. Часто она бывает при аллергии на цитрусовые. В данном случае от такого напитка лучше отказаться, поскольку реакция может быть непредсказуемой, начиная от аллергической сыпи и до развития отека Квинке.

Также отказаться от такого напитка рекомендуется тем, кто страдает повышенной чувствительностью зубов. Из-за высокого содержания кислот в напитке, в том числе лимонной, аскорбиновой, может произойти разрушение эмали и усугубление чувствительности.

Еще одно противопоказание – заболевания ЖКТ, например, гастрит, язва, воспаления слизистой кишечника. За счет содержания кислот в лимоне происходит дополнительное раздражение слизистой желудка, что может сопровождаться спазмами и болями. Эти процессы могут осложниться реактивным панкреатитом, что потребует врачебного и медикаментозного вмешательства.

Поскольку лимонный напиток имеет сильный мочегонный эффект, людям, страдающим болезнью почек, напиток также противопоказан. Кроме того, в группе риска находятся люди с заболеванием сердечно-сосудистой системы, перед началом приема лимонной воды им следует проконсультироваться с врачом.

Ранее сообщалось о пользе перемолотой яичной скорлупы в профилактике остеопороза. Она содержит кальций, калий, железо и магний и помогает укрепить кости. Перед употреблением яичную скорлупу необходимо хорошо промыть, просушить, прогреть и измельчить. Употреблять ее рекомендуется по чайной ложке в день. По желанию можно добавить на скорлупу немного лимонного сока.