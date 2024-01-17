Мясников рассказал, почему опасно варить крупы в пакетиках
Варка круп в пакетиках может представлять угрозу для здоровья. Подробнее об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1».
«Мы уже находим микрочастицы пластика в крови людей, в крови даже пингвинов», – сказал врач.
По словам Мясникова, ученые обсуждают роль пластика в развитии рака. Он добавил, что если каша варится за 10 минут, то в ней нет клетчатки, там чистый крахмал и никакой пользы. Настоящая каша должна вариться минимум 40 минут.
Ранее «ФедералПресс» писал, что многие в попытках добиться желаемого веса и «суперстройности» верят многочисленным рекомендациям по питанию, которые отнюдь не являются эффективными и даже могут усугубить здоровье. Эндокринолог Екатерина Янг в своем телеграм-канале «Живи как Янг» опубликовала пять популярных мифов про похудение. Янг подчеркнула, что не всегда нужно отказываться от любимых продуктов. Врач советует искать свои рецепты. Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 3.0