Мясников рассказал, почему опасно варить крупы в пакетиках

Варка круп в пакетиках может представлять угрозу для здоровья. Подробнее об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

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«Мы уже находим микрочастицы пластика в крови людей, в крови даже пингвинов», – сказал врач.

По словам Мясникова, ученые обсуждают роль пластика в развитии рака. Он добавил, что если каша варится за 10 минут, то в ней нет клетчатки, там чистый крахмал и никакой пользы. Настоящая каша должна вариться минимум 40 минут.