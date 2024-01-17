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Мясников рассказал, почему опасно варить крупы в пакетиках

Варка круп в пакетиках может представлять угрозу для здоровья. Подробнее об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Мясников рассказал, почему опасно варить крупы в пакетиках
© pxhere

«Мы уже находим микрочастицы пластика в крови людей, в крови даже пингвинов», – сказал врач.

По словам Мясникова, ученые обсуждают роль пластика в развитии рака. Он добавил, что если каша варится за 10 минут, то в ней нет клетчатки, там чистый крахмал и никакой пользы. Настоящая каша должна вариться минимум 40 минут.

Ранее «ФедералПресс» писал, что многие в попытках добиться желаемого веса и «суперстройности» верят многочисленным рекомендациям по питанию, которые отнюдь не являются эффективными и даже могут усугубить здоровье. Эндокринолог Екатерина Янг в своем телеграм-канале «Живи как Янг» опубликовала пять популярных мифов про похудение. Янг подчеркнула, что не всегда нужно отказываться от любимых продуктов. Врач советует искать свои рецепты. Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 3.0

ЗОЖ
Александр Мясников