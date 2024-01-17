Гастроэнтеролог объяснила, в чем польза и вред сала

В сале содержатся вещества, которые полезны для здоровья, но при определенных условиях этот продукт может быть даже опасным. Об этом рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская.

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«Сало – это уникальный продукт. С одной стороны, оно содержит насыщенные жиры, и злоупотреблять им нельзя. С другой стороны, сало – один из лидеров по содержанию арахидоновой кислоты. Это полиненасыщенная жирная кислота, которая очень ценна для клеточных мембран, особенно для мембран клеток печени», – отметила Татьяна Жаровская в интервью радио Sputnik.

По словам гастроэнтеролога, качественное сало может быть ценным продуктом. Однако бывает и некачественное – это когда при выращивании свиней производители применяют антибиотики или гормоны. Жиры, находящиеся в сале, способны накапливать в себе как полезные вещества, например, витамины А или D, так и токсичные. Поэтому покупать его стоит только у проверенных производителей.

Татьяна Жаровская добавила, что полиненасыщенные жирные кислоты, например, арахидоновая кислота, могут легко окисляться. Это происходит, если сало долго находится на воздухе, термически обрабатывается, замораживается и размораживается. Тогда жир становится опасным.

«Он приравнивается к свободным радикалам и усиливает процесс перекисного окисления липидов, то есть нарушает работу антиоксидантных систем, усиливая оксидативный стресс организма, что может привести к различным заболеваниям», – сказала Татьяна Жаровская.

Также врач рекомендует не употреблять в пищу копченое сало, поскольку в нем много канцерогенных веществ.