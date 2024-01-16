Кардиолог Макаров назвал противопоказания к купанию в проруби

Кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, председатель научного совета общественной организации «Хрустальное сердце» Леонид Макаров рассказал о противопоказаниях к купанию в проруби.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он отметил, что это в том числе некоторые варианты синдрома удлинённого интервала QT и катехоламинергическая желудочковая тахикардия.

«Проблема в том, что человек может и не знать, что болен ими. В обычной жизни он часто ощущает себя вполне здоровым», — заявил врач.

По его словам, повышает риски возникновения проблем со здоровьем употребление алкоголя.

Как отметил Макаров, если купание в проруби не противопоказано, но человек не является тренированным «моржом», то важно соблюдать правила постепенной подготовки к купанию, а не бросаться в прорубь.