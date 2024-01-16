Продукты-защитники: как спастись от ОРВИ

Привычная простуда может доставить немало хлопот. Опасны не столько острые респираторные заболевания, сколько их осложнения. Как защитить своё здоровье, мы узнали у экспертов из нашего округа.

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А они говорят, что наше здоровье во многом зависит от правильного питания - в любое время года. В холодное же время это особенно важно: нужно помогать иммунитету бороться с атакующими вирусами и бактериями. С одной стороны - обеспечивая организм достаточным количеством витаминов и микроэлементов, с другой - не перегружая тяжёлой пищей.

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СЕЗОННЫЕ БОРЦЫ С ПРОСТУДОЙ

В первую очередь стоит обратить внимание на сезонные овощи. Зима – это время бульонов, ароматных горячих супов и рагу. Сочетайте картофель с кабачками, фасолью, тыквой, луком и чесноком, а также свёклой – это настоящий витаминный коктейль. Свёкла обладает противовоспалительными свойствами и положительно влияет на нервную систему, а тыква – например, в виде супа-пюре, с добавлением сливочного масла или сливок – богата витамином А.

ВИТАМИННАЯ БОМБА

Квашеная капуста – это настоящая витаминная бомба против вирусов. Помните, как наши бабушки осенью начинали квасить капусту? А ведь это натуральный и очень эффективный способ поддержать пищеварительную систему в дни, когда все мы «обмениваемся» своими бактериями в замкнутых пространствах: взрослые на работе, дети - в садиках и школах. Самое невероятное, то, что квашеная капуста полезнее свежей: в ней содержится молочная кислота, которая улучшает метаболизм, повышает иммунитет, положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. А, кроме того, квашеная капуста – редкостный источник витамина С.

КИСЛОМОЛОЧНЫЕ БОРЦЫ

Кисломолочные продукты непременно должны быть в зимнем рационе. Йогурт, ряженка, простокваша, кефир содержат натуральные пробиотики, которые поддержат микрофлору кишечника – а это напрямую влияет на иммунитет. Выбирая кисломолочные продукты, старайтесь выбирать те, что содержат меньше сахара и с небольшим сроком хранения. Они лучше усваиваются организмом и не содержат консервантов.

ВРЕМЯ МЯСА

Если летом все мы становимся немного вегетарианцами, то с приходом холодов первые роли в рационе вновь играют белок и полезные жиры. Защитной системе организма нужны хорошее мясо, сытные бульоны. Если вы не употребляете мяса - обратите внимание на морскую рыбу – это источник жирных ненасыщенных кислот, повышающих иммунитет. Также важно добавить в рацион полезные масла.

А ЧТО У НАС НА СЛАДКОЕ?

Лучший выбор сладкоежек – это сухофрукты. Во-первых, вкусно, а во-вторых, эти полезные лакомства улучшают работу мозга. Главное, как обычно, знать меру.