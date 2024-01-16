Названы вредные для зрения ежедневные привычки

Врач-офтальмолог Валентина Анисимова перечислила ежедневные привычки, которые вызывают заболевания глаз и снижают остроту зрения. Ее слова приводит «Газета.ru».

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Прежде всего Анисимова предупредила, что зрение сильно портится, если часто читать в транспорте. Она объяснила, что во время такого чтения цилиарная глазная мышца постоянно напрягается и меняет фокус расстояния, что постепенно приводит к снижению остроты зрения.

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Также офтальмолог назвала вредной привычку читать лежа или за компьютером. Врач объяснила, что в этих случаях может развиться компьютерный синдром, при котором глаз теряет способность удерживать правильный фокус и начинает переключаться с одной точки на другую. «Это может привести к серьезному перенапряжению глазного аппарата и в итоге к ухудшению зрения», — предостерегла Анисимова.

Специалистка добавила, что для здоровья глаз важно, чтобы в помещениях, где человек работает и отдыхает, было хорошее освещение. Она уточнила: от слишком тусклого или яркого света может развиться дисфункция фоторецепторов в сетчатке глаза. Признаком этого состояния являются плавающие черные круги перед глазами, указала офтальмолог.

Кроме того, болезни глаз могут появиться из-за неправильного ношения очков и контактных линз, предупредила Анисимова. Она обратила внимание на то, что оба варианта коррекции зрения не только помогают лучше видеть, но и являются средствами для поддержания здоровья глаз, поэтому перед их покупкой нужно проконсультироваться с врачом и носить их постоянно.

Еще один важный момент, который отметила офтальмолог, — при ношении контактных линз надо строго соблюдать гигиенические нормы: не использовать их дольше указанного срока, правильно хранить и мыть руки перед тем, как надеть или снять линзы. Несоблюдение этих правил может вызвать инфекцию, способную спровоцировать серьезное заболевание роговицы, которое ведет к значительному ухудшению и зрения или полной слепоте, заключила врач.