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Диетолог Соломатина напомнила о сладостях, полезных для диабетиков

Диетолог Елена Соломатина напомнила, что избежать скачков сахара диабетикам помогут полезные сладости и десерты.

Диетолог напомнила о сладостях, полезных для диабетиков
© runews24.ru

Ее рекомендации могут взять на вооружения и люди, которые стремятся сбросить лишний вес.

Так, в беседе с «Вечерней Москвой» эксперт рекомендовала вместо тортов и пирожных обратить внимание на зефир, пастилу, сухофрукты и орехи, а также ягоды и горький шоколад.

Эти лакомства также насыщают организм энергией и посылают в мозг сигнал о счастье.

При этом такие десерты помогут избежать скачков сахара.

А вишня, бананы и травяные чаи помогут снизить уровень тревожности.

ЗОЖ
Елена Соломатина