Врач посоветовала зимой добавлять в ванну литр молока

Такие ванны особенно полезны людям с сухой кожей. Для начала определимся, почему именно ванна, а не душ станут спасением зимой. Дело в том, что стоячая вода в ванной не так активно смывает водно-липидную мантию с кожи, как душ, объяснила врач.

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Если у вас сухая кожа, ванна Клеопатры — самое то для вас, посоветовала Кудашкина. Заполнять её всю молоком необязательно — достаточно примерно 1–3 л.

Ещё одна польза ванны — она может стать настоящим спасеньем при проблемах со сном, сказала эксперт радиостанции «Говорит Москва». По словам врача, через час после процедуры температура тела падает и наступает расслабление.