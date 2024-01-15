Нутрициолог назвала 8 ошибок, приводящих к камням в почках

Образование камней в почках можно назвать одним из самых распространенных недугов. Возникает он из-за нарушений в составе желчи и дестабилизации соотношения холестерина и желчных кислот или солей.

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О том, что именно приводит к появлению камней в почках врач-нутрициолог Елена Мановска рассказала «Аргументам и фактам».

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Избыток холестерина

Большое количество пищи с высоким уровнем холестерина повышает риски возникновения камней в почках. Может случиться такое, что не весь холестерин растворится в желчи.

«И этот не растворенный холестерин может сгуститься и образовать небольшие кристаллы, которые со временем могут превратиться в камни в желчном пузыре», — пояснила эксперт.

Холодные блюда

«Мороженое и напитки со льдом, закуски из холодильника, замороженные десерты — все это увеличивает риск образования камней в желчном пузыре», — предупреждает Елена Мановска.

Высококалорийная еда

Фастфуд, жирная пища и газировка способствуют возникновению камней в почках.

Избыточный вес

Лишний вес порой появляется из-за измененного метаболизма. Последний вполне может привести к нерегулярному сокращению желчного пузыря. Затем понизится эффективность выведения желчи. Также избыточный вес может повысить уровень холестерина в организме.

Недостаток клетчатки

Нехватка овощей и фруктов может привести к образованию камней в почках.

«Клетчатка помогает свободной циркуляции желчных кислот и кальция», — говорит эксперт.

Жирная пища

«Высокожирные продукты могут способствовать образованию оксалатных камней, так как жир может затруднять абсорбцию кальция, а оксалаты, содержащиеся в некоторых продуктах, могут скапливаться и образовывать камни», — пояснила нутрициолог.

Перекусы

Частые перекусы жареных или острых снеков могут привести к повышению уровня холестерина и жира в желчи, а затем к возникновению камней в почках.

Алкоголь

«Большое количество алкоголя и частое его употребление может привести к понижению секреции желчи и изменению ее состава, что может способствовать образованию камней в желчном пузыре», — объяснила врач.