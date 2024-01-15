Россиянам перечислили главные показания к удалению зуба

Зуб нельзя сохранить, если он треснул и разрушился глубже уровня десны, а также в некоторых других случаях, считает стоматолог-терапевт, кандидат медицинских наук, директор стоматологии «Даймонд» Кристина Месропова. Главные показания к радикальному методу лечения она перечислила «Ленте.ру».

Месропова обратила внимание россиян на то, что стоматолог по возможности всегда старается сохранить зуб, но при выборе лечения он также должен учитывать ряд факторов. В частности, он смотрит, лечили ли зуб раньше и каким способом, а также определяет, возможно ли исправить ситуацию с учетом полученных данных. При этом в некоторых сложных случаях сохранить зуб не удастся никакими способами, предупредила врач.

Показанием к удалению Месропова назвала запущенный пародонтит, при котором зубы становятся подвижными или в окружающих тканях имеются воспалительные процессы, не уменьшающиеся даже после продолжительного лечения.

Не удастся сохранить зуб, если он треснул и разрушился глубже уровня десны, а также при резорбции корня, при котором утрачивается или растворяется внутренний дентин либо внешнее покрытие зуба Кристина Месропова стоматолог-терапевт, кандидат медицинских наук