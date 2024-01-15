Ученые сообщили, в каких регионах России жители стареют быстрее других
Российские ученые выяснили, жители каких регионов РФ стареют быстрее других. Исследование опубликовали ученые ННГУ им. Н. И. Лобачевского, Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова и Уфимского федерального исследовательского центра РАН.
«Из-за долгосрочной адаптации к экстремальным климатическим условиям якуты биологически на 3–4 года старше жителей европейской части России», – пояснили ученые.
Эксперты поделились, что организм якутов быстрее вырабатывает необходимую энергию за счет скорости метаболизма и клеточного цикла. Но биологическая цена такой адаптации – ускоренное старение. Так, силы организма у якутов иногда истощались уже к 45 годам.
Отмечается, что районы Крайнего Севера и приравненные к ним занимают около 70 % территории РФ. Разница летней и зимней температур там может достигать 80 градусов.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, профессор РАН Москалев сообщил, как замедлить процесс старения. Для этого людям стоит заботиться не о здоровом старении, а о здоровом долголетии.