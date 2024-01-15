Ученые сообщили, в каких регионах России жители стареют быстрее других

Российские ученые выяснили, жители каких регионов РФ стареют быстрее других. Исследование опубликовали ученые ННГУ им. Н. И. Лобачевского, Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова и Уфимского федерального исследовательского центра РАН.

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«Из-за долгосрочной адаптации к экстремальным климатическим условиям якуты биологически на 3–4 года старше жителей европейской части России», – пояснили ученые.

Эксперты поделились, что организм якутов быстрее вырабатывает необходимую энергию за счет скорости метаболизма и клеточного цикла. Но биологическая цена такой адаптации – ускоренное старение. Так, силы организма у якутов иногда истощались уже к 45 годам.

Отмечается, что районы Крайнего Севера и приравненные к ним занимают около 70 % территории РФ. Разница летней и зимней температур там может достигать 80 градусов.