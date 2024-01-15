Ученый объяснила, как стресс влияет на показатели иммунитета

«Известно, что позитивно настроенные люди, которые полагали, что все будет хорошо, стресс воспринимают как нечто ужасное. Поэтому он сильно снижает их иммунитет. На пессимистов стресс так не действует: они, как думали, что все будет плохо, так действительно и получилось», – отметила специалист.