Врач оценила пользу микротренировок

«У вас уже есть привычки, такие как утренний перерыв на кофе. Поэтому, когда вы ждете, пока заварится кофе, займитесь каким-нибудь движением», — заявила она.

Слова Визер также подтверждают исследования. Команда ученых из штата Онтарио (США) изучала, могут ли 20-секундные энергичные подъемы по лестнице три раза в день, выполняемые три дня в неделю, улучшить кардиореспираторную работоспособность. Через шесть недель выяснилось, что она увеличилась примерно на пять процентов.