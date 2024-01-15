Что делать при переохлаждении: инструкция

В России каждую зиму стоят очень суровые морозы, особенно в некоторых регионах. Поэтому получить переохлаждение или обморожение даже недолго выйдя на улицу очень легко. Рассказываем, что можно и нельзя делать в таких случаях и как оказать первую помощь при переохлаждении.

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«Для начала нужно разместить пострадавшего в теплом месте. Снять заледеневшую, влажную одежду», – отмечают эксперты.

Далее при обморожении человека нужно быстро согреть. В этом поможет теплая ванна. Повышать температуру воды до температуры тела нужно постепенно, в течение 15 минут. После ванны пострадавшего нужно хорошенько укутать и дать ему теплое питье и что-то сладкое. Лучше всего для этого подойдут чай или молоко. Однако ни в коем случае нельзя давать алкоголь или кофе – они способствуют резкому расширению кровеносных сосудов, что может привести к их разрывам.

Кроме того, при переохлаждении человеку запрещается быстро двигаться, так как это может привести к нарушению кровообращения и даже к остановке сердца. Нельзя также курить, ведь это замедлить процесс согревания.

Нельзя прикладывать теплый компресс к рукам или ногам. Вы повысите активность кровотока, и из-за этого холодная кровь может прилить к сердцу и другим внутренним органам, ещё больше понизив их температуру, передает «Общественная Служба Новостей».