Ученые заявили, что кофе предотвращает развитие болезни Альцгеймера и Паркинсона

Ученые рассказали о пользе кофе. Так, по данным итальянских исследователей, этот напиток способен снизить риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона.

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Как оказалось, кофеин вкупе с биологически активными соединениями с нейропротекторным эффектом способны защитить нервные клетки всю нервную систему настолько, что напиток можно принимать в качестве профилактики и лечения данных болезней.

Ученые уверяют, что при регулярном, но в то же время умеренном употреблении кофе может снизить риск развития болезни Альцгеймера на 65%, а болезни Паркинсона — на 29%.

Ученые считают, что особенно полезны для организма кофейная, феруловая, p-кумаровая, хлорогеновая и хининовая кислоты, передает aif.ru.