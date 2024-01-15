Диетолог разъяснила, почему зимой у всех ослабевает иммунитет

Диетолог Дюваль разъяснила, почему зимой у всех ослабевает иммунитет
Зимой иммунитет ослабевает из-за нескольких факторов, изменения в организме могут привести к различным проблемам со здоровьем. Об этом в беседе с «ФедералПресс» заявила диетолог Анжелика Дюваль.
«В зимнее время иммунитет каждого человека ослабевает», – подчеркнула собеседница.
Анжелика Дюваль указывает на изменение работы эпифиза в головном мозге, что приводит к уменьшению количества гормона мелатонина. Гормон играет ключевую роль в регуляции многих процессов, включая иммунитет. Недостаток мелатонина может привести к ощущению недосыпа, разбитости и снижению работоспособности.
Отсутствие ультрафиолета зимой ведет к недостатку активной формы витамина D3, необходимого для нормального усвоения кальция клетками. Это может привести к проблемам с суставами, росту костей, срастанию переломов, а также активизации кариеса, проблемам с волосами, ногтями и кожей.
Кроме того, низкий уровень ультрафиолета в приземном слое воздуха вызывает исчезновение озона, отметила диетолог. Без озона возбудители воздушно-капельных инфекций, таких как ОРВИ и грипп, могут распространяться, вызывая массовые вспышки и эпидемии.
Анжелика Дюваль предлагает несколько шагов на пути к укреплению иммунитета. Первый шаг – увеличить физическую активность, второй – следить за питанием, особенно в зимний период, и третий – восполнять дефицит витаминов и минералов, таких как D, C, E, A и витамины группы B.