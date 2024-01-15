Диетолог разъяснила, почему зимой у всех ослабевает иммунитет

Зимой иммунитет ослабевает из-за нескольких факторов, изменения в организме могут привести к различным проблемам со здоровьем. Об этом в беседе с «ФедералПресс» заявила диетолог Анжелика Дюваль.

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«В зимнее время иммунитет каждого человека ослабевает», – подчеркнула собеседница.

Анжелика Дюваль указывает на изменение работы эпифиза в головном мозге, что приводит к уменьшению количества гормона мелатонина. Гормон играет ключевую роль в регуляции многих процессов, включая иммунитет. Недостаток мелатонина может привести к ощущению недосыпа, разбитости и снижению работоспособности.

Отсутствие ультрафиолета зимой ведет к недостатку активной формы витамина D3, необходимого для нормального усвоения кальция клетками. Это может привести к проблемам с суставами, росту костей, срастанию переломов, а также активизации кариеса, проблемам с волосами, ногтями и кожей.

Кроме того, низкий уровень ультрафиолета в приземном слое воздуха вызывает исчезновение озона, отметила диетолог. Без озона возбудители воздушно-капельных инфекций, таких как ОРВИ и грипп, могут распространяться, вызывая массовые вспышки и эпидемии.