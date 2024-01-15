Названы простые помогающие вернуться к тренировкам после праздников правила

Если вы вернулись к тренировкам, необходимо делать это регулярно. Если же ходить в зал раз в неделю, каждое занятие будет как новое, что станет стрессом для организма. При этом после первой тренировки, даже легкой, могут болеть мышцы. Этого не стоит пугаться, и уж тем более делать очередной перерыв и ждать, когда все пройдет. Без физической активности, мышечная боль будет проходить в разы дольше по времени.