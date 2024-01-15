Время завтрака и ужина может предсказать риск заболеваний сердца

Европейские учёные обнаружили, что поздний завтрак или поздний ужин могут увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Их исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Эксперты изучили данные о состоянии здоровья 103 389 человек. Выяснилось, что каждый час откладывания завтрака увеличивает риск развития ССЗ на 6%. Например, если один человек завтракает в 7 утра, а другой — в 10 утра, у второго вероятность ССЗ в течение жизни будет на 18% выше.

Также негативно на здоровье влияет поздний ужин. Исследование показало, что приём пищи после 9 вечера увеличивает риск развития цереброваскулярных заболеваний, таких как инсульт и аневризма головного мозга, на 28% по сравнению с ужином до 8 часов вечера.