В какое время лучше пить кофе, чтобы он не нарушал психическое состояние и сон?

Многие начинают утро с чашечки кофе, полагая, что кофеин способен их разбудить и зарядить энергией. Кофе, действительно, заряжает – но эксперты советуют отложить первую порцию на час или два: тогда можно будет и получить заряд бодрости, и избежать сбоев в психическом состоянии.

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Эксперты рекомендуют отложить первую чашечку кофе до 9:30 – 11:00 часов утра. Уровень кортизола, основного гормона стресса, самый высокий в момент пробуждения, и слишком ранний кофе повышает его ещё сильнее, подвергая человека риску волнений и стрессовых состояний. По данным исследований, уровень кортизола высок утром и падает в течение дня с двумя значительными снижениями – в 9:30 утра и в 13:00.

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Если сочетать и без того повышенный уровень кортизола с дополнительным эффектом от кофе, можно спровоцировать нежелательную реакцию организма на стресс. Эту реакцию можно смягчить, если подождать примерно час прежде, чем насладиться утренним кофе.

Поскольку большое количество кофеина нарушает сон, блокируя рецепторы гормонов аденозина и мелатонина, отказаться от него целесообразно примерно за 4-6 часов до сна. Однако есть люди, кому лучше выпивать последний напиток с кофеином ещё раньше – в 14:00-16:00 часов, чтобы обеспечить хороший ночной сон. Это связано с тем, что у людей очень разная чувствительность к кофеину.

Влияние кофеина на сон может быть разным у всех – это зависит от того, насколько быстро человек усваивает кофеин. Организму может потребоваться до десяти часов, чтобы полностью избавиться от кофеина, а у других этот процесс проходит быстрее. Люди с медленным метаболизмом, показало исследование, спали почти на час меньше, когда пили кофе, тогда как у людей с быстрым метаболизмом влияния кофе на сон не было.

В среднем по рекомендациям взрослым можно употреблять не более 400 мг кофеина в сутки: в одной чашечке кофе содержится порядка 100 мг. Уже через пять минут человек начинает ощущать себя бодрее, а пик эффекта наступает через 15 – 120 минут в зависимости от скорости метаболизма человека.